Nikkei, Topix & Co Wartestellung im Handelsstreit machen asiatischen Börsen zu schaffen

04. Dezember 2019

Das kam nicht gut an bei den Anlegern in Fernost: Frische US-Zölle auf Argentinien und Brasilien rücken mögliche Beendigung des US-Handelsstreits mit China in weite Ferne.