Nikkei, Topix und Co.: Weitere Erholung an den Asien-Börsen

Die asiatischen Aktien setzen am Freitag die Erholung der globalen Märkte nach einem starken Ausverkauf zu Beginn der Woche weiterhin fort. Außerdem hatte die Europäische Zentralbank ihre Geldpolitik nicht verändert. „Es gab heute einige leichte Andeutungen, dass eine Anhebung der Prognosen bei der Sitzung am 10. Juni wahrscheinlich ist ... Lagarde hob den Aufschwung bei den Impfungen hervor und merkte an, dass die Ansicht der Mitarbeiter der Europäischen Zentralbank einer mittelfristigen Verbesserung stimmen könnte“, sagte Ray Attrill, Leiter der FX-Strategie bei der National Australia Bank.