Nikkei, Topix und Co.: Weltweite Aktienrallye beflügelt asiatische Börsen

Die internationale Risikofreude der Anleger kurbelt am Dienstag die asiatischen Börsen an. „Die Rallye an den Aktienmärkten in der EU und in den USA hat viel Gutes“, sagte Chris Weston, Chef-Analyst bei Pepperstone in Australien. „Die Investoren sehen die Welt eindeutig in einem neuen Licht.“ Durch die Fortschritte beim US-Konjunkturpaket steigert sich bei den Anlegern die Hoffnung auf eine Überwindung der Pandemie-Folgen.