Nikkei, Topix und Co.: Zins- und Inflationssorgen zügeln Appetit der Anleger in Asien

Die Anleger in Asien sind am Mittwoch vor der mit Spannung erwarteten Sitzung der US-Notenbank Fed und wichtigen Daten aus China zur Konjunkturerholung vorsichtig. Zins- und Inflationssorgen überschatten die Risikobereitschaft der Investoren. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag im Verlauf 0,3 Prozent tiefer bei 29.347 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index stieg um 0,1 Prozent und lag bei 1978 Punkten. Die Börse in Shanghai lag 0,5 Prozent im Minus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen verlor 1 Prozent.