Nikkei, Topix & Co: Zurückhaltung an Asiens Börsen – Handelsstreit im Fokus der Anleger

TokioAn Asiens Börsen haben sich die Anleger zum Wochenstart vorsichtig präsentiert. Das Augenmerk richtete sich auf die weitere Entwicklung im Handelsstreit zwischen den USA und China. Nach chinesischen Angaben sind Teams beider Seiten mittlerweile wieder in Gesprächen. In Tokio notierte der Leitindex Nikkei am Montag 0,1 Prozent höher mit 21.279 Punkten. Der MSCI-Index für die asiatischen Märkte ohne Japan verlor dagegen 0,3 Prozent.