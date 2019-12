Nikkei, Topix & Co: Zuversicht im Handelsstreit schiebt Asienbörsen an – Öl-Preis fällt

An den Rohstoffmärkten gaben die Ölpreise zum Wochenschluss nach, bewegten sich aber in der Nähe der jüngsten Höchststände. Die Opec und andere Förderstaaten verständigten sich auf eine Strategie für die Zukunft. Details wurden zwar keine genannt, bei den Gesprächen dürfte es um eine weitere Förderkürzung um zusätzlich 500.000 Barrel (159 Liter) Öl pro Tag gegangen sein. Ein „Opec“-Gremium zur Marktüberwachung hatte am Donnerstag eine solche Beschränkung als künftige Strategie empfohlen, wie der russische Energieminister Alexander Nowak verriet. Die Details der Vereinbarung und die Frage, in welchem Umfang einzelne Länder ihre Produktion herunterfahren, muss noch am Freitag abgestimmt werden. Die Nordsee-Sorte Brent verbilligte sich um 0,5 Prozent auf 63,10 Dollar je Barrel.