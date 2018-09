Nikkei und Topix Bewegung im Handelsstreit treibt Nikkei an

Frankfurt/TokioDie Bewegung im Handelsstreit zwischen den USA und China hat die japanischen Aktienbörsen am Freitag angetrieben. Die Regierung in Washington hatte am Mittwoch China zu weiteren Gesprächen eingeladen und Peking hatte die Initiative begrüßt. Der Streit hält die Börsen seit Monaten im Bann, weil Anleger einen Handelskrieg im Falle einer Zuspitzung fürchten.