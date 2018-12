Nikkei und Topix Wall-Street-Rally bringt japanische Börsen in Fahrt

Nach der Rally an der New Yorker Börse hat am Donnerstag auch der japanische Aktienmarkt kräftige Gewinne verzeichnet. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index notierte zum Ende des Vormittagshandels 3,74 Prozent höher bei 20.049 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index gewann 4,43 Prozent auf 1494 Zähler. Am Mittwoch war der Nikkei zeitweise auf 18.948 Zähler und damit auf seinen niedrigsten Stand seit Ende April 2017 gefallen. Der Euro wurde kaum verändert mit 1,1377 Dollar gehandelt.