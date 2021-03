Non-Fungible-Tokens: Twitter-Chef verkauft NFT seines ersten Tweets für Millionen Dollar

Twitter-Chef Jack Dorsey hat eine digitale Version seines ersten Tweets für 2,9 Millionen Dollar (2,4 Millionen Euro) versteigert. Der Tweet „just setting up my twttr“ aus dem März 2006 wurde von Sina Estavi, Chef der Firma Bridge Oracle, erworben, wie Valuables by Cent mitteilte, die Digitalplattform, auf der die Auktion durchgeführt wurde.