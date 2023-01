„Not your keys, not your coins“ So bewahren Sie Kryptowährungen 2023 online und offline sicher auf

Grundsätzlich gilt: Wenn ein Kunde über eine Kryptobörse einen Coin kauft, verwahrt die Börse diesen Coin für den Kunden. Geht die Börse pleite oder wird gehackt, drohen Anlegern Verluste in Millionenhöhe. Negativbeispiele sind FTX, Bitgrail, Cryptsy oder Mt.Gox. Wenn Börsen vor Liquiditätsproblemen stehen, stellen sie oftmals den Handel sowie die Auszahlung der verwalteten Coins ein. Nutzer können also ihre auf der Börse deponierten Coins nicht abziehen oder verkaufen. In der Kryptowelt fällt daher immer der Spruch „Not your keys, not your coins“. Das bedeutet: Nur wer den Schlüssel zu seinen Coins besitzt, hat die alleinige und volle Kontrolle über die Kryptowährung. Und das geht eben nur auf einem privaten Wallet - eine sogenannten Cold Wallet oder Hot Wallet. Wie das funktioniert und welche Vor- und Nachteile diese Wallets bringen im Überblick.