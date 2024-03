Novo Nordisk, ASML und Co.: Neue Hype-Aktien: Das sind die „Granolas“

Bei Goldman Sachs war man wieder kreativ. Vor rund 20 Jahren ersann der ehemalige Goldman-Chefökonom Jim O’Neill das Akronym Bric, für die aufstrebenden Volkswirtschaften Brasilien, Russland, Indien und China. Mit den „Granolas“ macht dieser Tage ein weiteres Akronym aus den Reihen der US-Investmentbank die Runde. Es umfasst die größten europäischen Aktien, die maßgeblich verantwortlich sind für die Rally an Europas Börsen. In den vergangenen drei Jahren konnten die Granolas sogar den Magnificent Seven, den sieben größten US-Techwerten, Paroli bieten. Zwischen den US-Riesen und den europäischen Dickschiffen gibt es aber zwei große Unterschiede: Techwerte sind in der Europa-Gruppe rar gesät. Und während die Magnificent Seven – wie der Name schon sagt – zu siebt sind, verbergen sich hinter dem Akronym „Granolas“ nicht nur acht, sondern wegen Doppelbelegung einiger Buchstaben sogar elf Aktien.