Nürnberger Datenbank-Firma: Exasol wagt den Gang an die Frankfurter Börse

Exasol will bis Ende März an die Frankfurter Börse. Dabei will Exasol selbst 50 Millionen Euro einsammeln, um sein Wachstum voranzutreiben, wie das im Jahr 2000 gegründete Technologieunternehmen am Freitag mitteilte. Daneben wollen Altaktionäre Kasse machen. Es ist der erste angekündigte Börsengang an der Frankfurter Börse in diesem Jahr.