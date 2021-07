Nvidia-Aktiensplit 2021 Das müssen Nvidia-Anleger heute wissen

Der letzte Anstieg des Nvidia-Aktienkurses kann auch auf den im Mai angekündigten Aktiensplit in Form einer Stockdividende zurückgeführt werden. Die Aktionäre stimmten dem Split auf der Hauptversammlung am 3. Juni 2021 zu. Somit werden heute, am 19. Juli nach US-Börsenschluss (22 Uhr deutscher Zeit), aus einer Nvidia-Aktie vier.