Nvidia-Aktiensplit 2021 Was Nvidia-Anleger jetzt wissen müssen

Nvidia hat seinen Aktiensplit am 21. Mai 2021 angekündigt. Danach haben die Aktionäre auf der Hauptversammlung am 3. Juni 2021 dem Split zugestimmt. Nun wird der Aktiensplit in Form einer Stockdividende durchgeführt. Anders als bei klassischen Aktiensplits werden dabei zusätzliche Aktien ausgegeben, die Nvidia am 19. Juli 2021 an die Aktionäre ausschüttet. Der Chiphersteller gab an, dass sich nach dem Aktiensplit die Zahl der Nvidia-Stammaktien von zwei auf vier Milliarden verdoppeln wird.