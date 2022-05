Nvidia-Quartalszahlen 2022 Aktie, Umsatz und Gewinn im ersten Geschäftsquartal 2023

„Wir haben Rekordergebnisse in den Bereichen Data Center und Gaming vor dem Hintergrund eines schwierigen makroökonomischen Umfelds erzielt“, sagte Jensen Huang, Gründer und CEO von NVIDIA. „Die Effektivität von Deep Learning zur Automatisierung von Intelligenz veranlasst Unternehmen aller Branchen, NVIDIA für KI-Computing einzusetzen. Data Center ist zu unserer größten Plattform geworden, auch wenn Gaming ein Rekordquartal erreicht hat. Wir bereiten uns auf die größte Welle an neuen Produkten in unserer Geschichte vor, mit neuen GPU-, CPU-, DPU- und Robotik-Prozessoren, die in der zweiten Jahreshälfte anlaufen. Unsere neuen Chips und Systeme werden KI, Grafik, Omniverse, selbstfahrende Autos und Robotik sowie die vielen Branchen, auf die sich diese Technologien auswirken, erheblich voranbringen“, sagte er.