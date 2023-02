Nvidia-Quartalszahlen 2023 So hoch sind Umsatz und Gewinn im vierten Geschäftsquartal

Nvidias Einbußen im Bereich Grafikkarten werden vor allem durch das Geschäft mit Rechenzentren ausgeglichen. Dieser Bereich ist nun mit Abstand der größte bei Nvidia und konnte im Jahresvergleich um 11 Prozent auf 3,62 Milliarden Dollar wachsen. Die Technologien von Nvidia sind gut geeignet für künstliche Intelligenz-Anwendungen und das Unternehmen plant, diesen Trend weiter zu verfolgen. Nvidia-Chef Jensen Huang kündigt an, dass das Unternehmen seine Ressourcen durch Partnerschaften mit großen Anbietern von Cloud-Diensten breiter verfügbar machen wird. In einer Telefonkonferenz mit Analysten erläuterte Nvidia-Chef Jensen Huang, dass das Unternehmen beabsichtigt, seine Ressourcen durch Partnerschaften mit großen Anbietern von Cloud-Diensten breiter verfügbar zu machen. Dazu soll Nvidia-Infrastruktur mit leistungsstarken Computern in Rechenzentren von Unternehmen wie Google oder Microsoft installiert werden. Auf diese Weise sollen Unternehmen Zugriff auf die Nvidia-Infrastruktur erhalten können.