OECD warnt Warum Pensionsfonds den Marktwächtern Sorgen bereiten

Bei vielen Pensionsfonds reicht der Kapitalstock nicht aus, um die Pensionsverpflichtungen zu decken. Daher sind Hebelstrategien so beliebt. Solche Investmentansätze, die Kapitalstock und Verbindlichkeiten in Einklang zu bringen sollen, werden unter dem Schlagwort Liability-Driven Investing (LDI) zusammengefasst. LDI wurde kurz nach der Jahrtausendwende erdacht, um Pensionsfonds fit für die Zukunft zu machen, und ist heute im angelsächsischen Pensionssystem weit verbreitet. Im vergangenen Herbst zeigte sich allerdings, dass die LDI-Strategien gegen Marktschocks wie einen raketenartigen Anstieg der Anleiherenditen nicht gewappnet waren. Statt Pensionsfonds zu stabilisieren, brachten sie sie an den Rand des Abgrunds.

Noch immer ist unklar, wie sich Pensionsfonds am besten wetterfest machen lassen. In Großbritannien wird etwa darüber gestritten, wie hoch die Sicherheiten sein sollten, die die Fonds im Rahmen von LDI-Strategien vorhalten. Streit gibt es auch darüber, welche Rolle Pensionsberater wie Mercer, Aon und Willis Towers Watson bei dem Drama im vergangenen Jahr spielten, ob sie ihre Kunden früher oder umfassender über Risiken hätten informieren sollen.



Ein weiterer Streitpunkt ist, ob Pensionsfondsmanager stärker in Aktien investieren sollten. Vor 15 Jahren lag die Aktienquote in Pensionsplänen deutlich höher als heute. Regulatorische Vorgaben und der Aufstieg der Hebelstrategien haben dazu geführt, dass Pensionsportfolios inzwischen deutlich mehr Zinspapiere enthalten. Denn Anleihen werden bei kreditfinanzierten Investments oft als Sicherheit hinterlegt. Würde man die Aktienquote in Pensionsfonds wieder erhöhen, ginge das wohl mit stärkeren Wertschwankungen der Portfolios einher, aber auch mit niedrigeren Zinsänderungsrisiken.