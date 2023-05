Ökoworld AG Warum ein Fondsanbieter die Strafen der Klima-Kleber zahlen wollte – und zurückruderte

Die Protestwelle folgte auf dem Fuße. Und sie fiel offenbar heftiger aus, als Ökoworld erwartet hatte. Sein Unternehmen werde „massiv öffentlich angefeindet“, schrieb Platow am Donnerstagabend in einem neuen Statement. „Mit Kritik hatte ich gerechnet, allerdings nicht in diesem emotionalen Ausmaß.“ Inhaltlich stehe er weiterhin zum Klimaschutz und den „aus meiner Perspektive mutigen Klimaaktivist:innen“. Er wolle seine Unterstützung nun aber anders umsetzen. Statt nachweislich gezahlte Strafen zu übernehmen, will der Ökoworld-Chef nun 20.000 Euro an den 2021 gegründeten Umwelt-Treuhandfonds spenden. Dieser finanziert juristischen Beistand für Klimaaktivisten. „Dieses Geld kommt ausschließlich aus privaten Quellen von Gleichgesinnten und Weggefährt:innen“, betont Platow.