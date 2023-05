Ökoworld AG Warum ein Fondsanbieter die Strafen von Klima-Klebern übernehmen will

Platows Berufsweg führte nicht, wie üblich, über Banklehre und BWL-Studium zur Fondsgesellschaft. Er hat zunächst in sozialen Berufen gearbeitet und in Düsseldorf Sozialarbeit studiert. Die Demonstrationsbereitschaft ist geblieben: Auch an den Klimastreiks von Fridays for Future hatte sich die Ökoworld-Belegschaft bereits beteiligt. Damit wollte man klare Signale für eine Klimawende senden.