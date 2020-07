Öl Ankündigung der Opec plus belastet Ölpreise

Am Mittwoch war bekannt geworden, dass die in der Opec plus zusammengefassten Staaten des Ölkartells Opec und anderer Förderländer, darunter Russland, eine zuvor beschlossene Drosselung der Fördermenge ein Stück weit zurücknehmen. In der Corona-Krise hatten die Staaten der Opec plus ihre Produktion stärker heruntergefahren, weil die Ölnachfrage erheblich zurückgegangen war.