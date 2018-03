Öl-Ausblick der Internationalen Energieagentur: Opec droht die Dauerkürzung

Unter dem Strich würde also kein weiteres Öl der Opec gebraucht. „Die USA werden den Ölmärkten in den nächsten fünf Jahren ihren Stempel aufdrücken“, sagt Birol. Damit bleibt das Ölkartell in seiner Kürzungsstrategie gefangen. Seit Januar 2017 verzichten die 14 Mitgliedsstaaten sowie zehn Partnerländer, darunter Russland, auf 1,8 Millionen Barrel ihrer Produktion.