Öl Aussicht auf US-Konjunkturhilfen treibt Ölpreis weiter an

US-Präsident Donald Trump twitterte, dass sich führende Demokraten mit ihm treffen wollten, um über wirtschaftliche Erleichterungen in der Coronakrise zu sprechen. Die Verhandlungen zwischen dem US-Präsidialamt und den Demokraten im Kongress waren am Freitag ohne Durchbruch zu Ende gegangen. Daraufhin hatte Trump weitere Hilfen per Erlass angeordnet.