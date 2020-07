Öl Kursentwicklung am Devisenmarkt stützt Ölpreise

Am Ölmarkt zeichnet sich der dritte Monat in Folge mit einem Anstieg der Preise ab. Die einsetzende konjunkturelle Erholung in führenden Volkswirtschaften nach dem dramatischen Einbruch in der Coronakrise sorgte für Preisauftrieb am Ölmarkt. Für den August wollen Experten aber Rückschläge beim Ölpreis nicht ausschließen, wenn führende Ölstaaten, die in der Opec+ zusammengefasst sind, ihre Fördermenge wieder etwas erhöhen wollen.