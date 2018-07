Öl-Multis Für Öl-Aktien hat sich das Blatt gewendet

Auch eine von Morgan Stanley auf Basis historischer Daten gemachte Beobachtung stärkt gegenüber Öl-Aktien optimistisch eingestellten Anlegern den Rücken. Denn demnach war es seit den 1970er-Jahren über 32 Konjunkturphasen hinweg betrachtet so, dass die globalen Öl- und Gas-Aktien am Ende eines Aufschwungs und dann auch in konjunkturellen Abschwung-Phasen am besten abgeschnitten haben. Konkret erzielten Öl- und Gasaktien in den zwölf Monaten nach dem Höchststand des vom Wirtschaftsforschungsinstitut Conference Board ermittelten Konjunktur-Frühindikators LEI eine bessere Wertentwicklung als der Gesamtmarkt - von im Schnitt 22 Prozent. In den vergangenen drei Zyklen betrug dieser Vorsprung sogar durchschnittlich 47 Prozent.