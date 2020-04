Öl: Norwegen drosselt Ölproduktion in der zweiten Jahreshälfte

Die norwegischen Kürzungen gehen von einem Referenzpunkt von 1,859 Millionen bpd aus. Die obere Grenze der Produktion im Juni liege somit bei 1,609 Millionen bpd, während die Förderung in der zweiten Hälfte des Jahres bei 1,725 Millionen bpd gedeckelt sein wird, sagte das Ministerium. „Der Einschnitt wird die Ölförderung auf dem norwegischen Festlandsockel umfassen und gerecht auf die Felder und damit auf die Unternehmen verteilt sein“, so Bru in einer Erklärung.