Öl Ölhandel entwickelt sich impulsarm

Im weiteren Handelsverlauf dürfte die Entwicklung der Ölreserven in den USA wieder stärker in den Fokus rücken und für neue Impulse sorgen. Am Abend werden Kennzahlen des Interessenverbands American Petroleum Institute (API) zur Entwicklung der Lagerbestände an Rohöl in der vergangenen Woche erwartet. Am Markt wird damit gerechnet, dass die US-Ölreserven die sechste Woche in Folge gestiegen sind.