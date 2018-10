Öl Ölpreis sinkt nach Vortagesverlusten nur leicht

Am Vortag hatten neue Daten zu den US-Ölreserven die Preise kräftig belastet. In der vergangenen Woche waren die Lagerbestände an Rohöl in den USA deutlich stärker als erwartet gestiegen. Die US-Regierung hatte am Mittwochnachmittag einen Zuwachs um 6,5 Millionen Barrel gemeldet. Analysten hatten aber nur mit einem Anstieg um 2,5 Millionen Barrel gerechnet.