Öl: Ölpreise bewegen sich kaum

Frankfurt, SingapurDie Ölpreise haben sich am Dienstag im frühen Handel zunächst wenig bewegt. Starke Impulse gab es nicht. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Oktober 76,19 US-Dollar. Das waren zwei Cent weniger als am Montag. Der Preis für amerikanisches Rohöl der Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel ebenfalls geringfügig um acht Cent auf 68,79 Dollar.