Öl Ölpreise bewegen sich kaum

16. Januar 2019 , aktualisiert 16. Januar 2019, 10:33 Uhr | Quelle: Handelsblatt Online

Am Ölmarkt fehlen am Mittwochmorgen die Impulse. Ein Barrel der Nordseesorte Brent kostete zuletzt 60,71 US-Dollar – sieben Cent mehr als am Dienstag.