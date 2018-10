Öl Ölpreise erholen sich etwas von starken Vortagesverlusten

Marktbeobachter sprachen von einer Gegenbewegung zum Wochenschluss, nachdem die Ölpreise zuvor durch einen Kurseinbruch an den US-Börsen und durch einen überraschend starken Anstieg der US-Ölreserven belastet worden waren. Am Vortag hatte das amerikanische Energieministerium gemeldet, dass die Lagerbestände an Rohöl in der vergangenen Woche um 6 Millionen auf 410,0 Millionen Barrel gestiegen waren. Analysten hatten nur einen Zuwachs um 2,8 Millionen Barrel erwartet.