Öl Ölpreise fast unverändert – Förderer-Treffen in Abu Dhabi im Fokus

08. November 2018 , aktualisiert 08. November 2018, 08:35 Uhr | Quelle: Handelsblatt Online

Der Ölpreis stieg am Donnerstagmorgen nur geringfügig. Großes Thema am Ölmarkt ist das Treffen der Rohölförderer am Sonntag in Abu Dhabi.