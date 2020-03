Öl Ölpreise finden keine Richtung – Preiskrieg belastet die Märkte

Nach einem der heftigsten Einbrüche in der Geschichte des Ölmarkts zum Wochenauftakt bleibt die Lage am Ölmarkt angespannt. Die Preise für den wichtigen Rohstoff gehen am Mittwoch im frühen Handel auf Berg- und Talfahrt. Zunächst setzte sich Kurserholung fort, dann aber gaben die Preise für ein Barrel (159 Liter) erneut nach. Die Nordseesorte Brent liegt am Morgen bei 37,12 Dollar, der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI bei 34,10 Dollar – leicht niedriger als zuvor.