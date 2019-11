Öl Ölpreise geben etwas nach

Marktbeobachter erklärten den Preisdruck aber auch mit der Entwicklung der Ölreserven in den USA. Analysten erwarten einen neuerlichen Anstieg der amerikanischen Lagerbestände an Rohöl. Am Dienstagabend und Mittwoch werden die wöchentlichen Daten zu den Lagerbeständen veröffentlicht. Nach einer Reuters-Umfrage vom Montag legten die Bestände an Rohöl zuletzt die vierte Woche in Folge zu.