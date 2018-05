Öl: Ölpreise geben leicht nach

Am Ölmarkt hatte am Donnerstag für etwas Entspannung gesorgt, dass der Iran nach Angaben Russlands zugesichert hat, seinen Verpflichtungen aus dem Atom-Deal nachzukommen. Dass die USA bereits zwei Tage nach dem Rückzug von dem Deal erstmals neue Sanktionen gegen den Iran verhängt haben, überraschte am Ölmarkt dagegen kaum mehr und sorgte für keine deutlichen Impulse. In Zusammenarbeit mit den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE) solle die Geldversorgung der Revolutionsgarden unterbrochen werden, erklärte Finanzminister Steven Mnuchin.