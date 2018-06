Öl Ölpreise geben leicht nach

11. Juni 2018 , aktualisiert 11. Juni 2018, 08:18 Uhr | Quelle: Handelsblatt Online

Am Montagmorgen sinken die Preise der Ölsorten Brent und WTI leicht. Die Erdölförderung in den USA ist in der vergangenen Woche auf ein Rekordniveau gestiegen.