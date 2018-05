Öl: Ölpreise geben nach

Zuletzt hatten neue Sanktionen der USA gegen das wichtige Förderland Venezuela den Ölpreisen Auftrieb verliehen. Den Preisrückgang am Morgen erklärten Händler auch mit einem etwas stärkeren US-Dollar. Der verteuert Rohöl in Ländern außerhalb des Dollarraums und bremst somit die Nachfrage nach dem Rohstoff. Am Nachmittag dürften neue Daten zu den US-Ölreserven und zur Fördermenge in den USA für neue Impulse am Ölmarkt sorgen.