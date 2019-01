 Öl: Ölpreise geben nach

SingapurDie Ölpreise sind am Mittwoch gesunken. Ein Barrel der Nordseesorte Brent (159 Liter) kostete am Morgen 53,15 US-Dollar. Das waren 65 Cent weniger als am Montag. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI fiel um 50 Cent auf 44,91 Dollar. Zuletzt hatte der Ölmarkt keine klare Richtung gezeigt und es war immer wieder zu Preisschwankungen gekommen. Für Verunsicherung sorgten politische Krisen und die sich abkühlende Weltkonjunktur.