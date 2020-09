Öl Ölpreise geben weiter nach

Die Ölpreise haben am Montag an die zum Teil starken Verluste der Vorwoche angeknüpft. Der Preis für US-Öl fiel in der Nacht zum Montag zeitweise bis auf 38,55 US-Dollar für ein Barrel und damit auf den tiefsten Stand seit Ende Juni. Marktbeobachter verwiesen darauf, dass Saudi-Arabien als einer der wichtigsten Ölförderer den Preis für Rohöl mit Lieferung im Oktober gesenkt habe. Außerdem kämpfen viele Industriestaaten mit hohen Infektionszahlen in der Coronakrise.