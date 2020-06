Öl Ölpreise geraten wegen Sorge und zweite Coronawelle unter Druck

Zu Wochenbeginn vergrößerten schlechte Nachrichten aus China die Nachfragesorgen, die in den vergangenen Wochen etwas in den Hintergrund gerückt waren. Nachdem in der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt über viele Wochen kaum noch neue Covid-19-Erkrankungen gemeldet worden waren, war es vergangene Woche auf einem Großmarkt der chinesischen Hauptstadt zu einem neuen Ausbruch gekommen, was Ängste vor einer neuen Ansteckungswelle schürte.