 Öl: Ölpreise kaum verändert

Am Ölmarkt haben die Anleger die weitere Entwicklung im Handelsstreit zwischen den USA und China im Blick. In Peking gingen die Handelsgespräche zwischen den beiden größten Volkswirtschaften der Welt am Morgen in den zweiten und letzten Tag. US-Handelsminister Wilbur Ross zeigte sich zuletzt optimistisch. In einem Interview mit dem Fernsehsender CNBC sah er eine „sehr gute Chance“ für ein Handelsabkommen zwischen den USA und China.