Öl: Ölpreise legen etwas zu

Bereits am Vorabend wurde bekannt, das der Interessenverband American Petroleum Institute (API) von einem Rückgang der US-Ölreserven in der vergangenen Woche um 2,74 Millionen Barrel ausgeht. Dies habe die Ölpreise zuletzt ebenfalls gestützt, hieß es von Marktbeobachtern. Am Nachmittag stehen die offiziellen Lagerdaten der US-Regierung auf dem Programm, die für neue Impulse am Ölmarkt sorgen könnten. Hier wird ein Anstieg der Ölreserven um etwa 2,5 Millionen Barrel erwartet.