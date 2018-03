Öl: Ölpreise legen leicht zu

Am Vortag hatten Hinweise auf ein steigendes Ölangebot in den USA zwischenzeitlich auf die Preise gedrückt; eine Erholung folgte aber schnell. Offiziellen Zahlen zufolge legten die US-Ölreserven deutlich zu. Allerdings waren zugleich die Bestände an Ölprodukten wie Benzin zurückgegangen, so dass sich die Auswirkungen am Ölmarkt in Grenzen hielten.