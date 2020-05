Öl Ölpreise legen weiter zu – Hilfen der Notenbanken geben Auftrieb

Die Ölpreise haben ihre Erholung am Freitag fortgesetzt. Die Notierungen legten nach dem deutlichen Anstieg der Preise am Vortag weiter zu. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete am Morgen 27,00 US-Dollar. Das waren 52 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) erhöhte sich um 53 Cent auf 19,37 Dollar.