Öl: Ölpreise legen wieder leicht zu

Frankfurt, SingapurDie Ölpreise sind am Dienstag etwas gestiegen. Sie haben damit vorerst nicht an die Verluste vom Vortag angeknüpft. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Auslieferung im Juni kostete am Morgen 71,67 US-Dollar. Das waren 25 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur Lieferung im Mai stieg um 32 Cent auf 66,54 Dollar.