Öl Ölpreise legen wieder zu

„Sie kürzen bereits und sie kürzen sehr signifikant“, gab US-Präsident Donald Trump am Montag in einer Pressekonferenz zu verstehen. „Ich glaube das passiert ganz automatisch.“ Darauf angesprochen, ob sich die USA auf eine Vereinbarung im Rahmen der Opec einlassen werden sagte Trump: „Niemand hat mich gefragt, wenn sie mich fragen, werde ich eine Entscheidung fällen. Ich werde Sie es am Donnerstagabend wissen lassen.“