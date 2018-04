Öl: Ölpreise leicht gesunken

Im weiteren Handelsverlauf rückt ein Treffen von Vertretern der Organisation erdölexportierender Länder (Opec) und Russlands stärker in den Fokus der Anleger am Ölmarkt. Das Treffen soll am Freitag in Dschidda in Saudi-Arabien stattfinden. Derzeit gilt eine Begrenzung der Fördermenge durch wichtige Opec-Staaten gemeinsam mit Russland zur Stützung der Ölpreise.