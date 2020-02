Öl Ölpreise nach neuem Einjahrestief wieder leicht gestiegen

Die Ölpreise sind am Mittwochmorgen wieder leicht gestiegen, nachdem sie am Vorabend auf neue einjährige Tiefstände gefallen waren. Händler sprachen von der Sorge über ein hohes Überangebot am Erdölmarkt. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete am Morgen 54,45 US-Dollar. Das waren 49 Cent mehr als am Dienstag. Der Preis für amerikanisches Rohöl der Sorte WTI stieg um 41 Cent auf 50,02 Dollar.