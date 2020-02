Öl Ölpreise setzen Erholung fort

An den internationalen Finanzmärkten herrschte am Morgen eine allgemein freundliche Stimmung, die auch die Ölpreise mit nach oben zog. An den Aktienbörsen in Asien gab es breitangelegte und starke Kursgewinne. Marktbeobachter verwiesen auf eine weitere Entspannung im Handelsstreit zwischen den USA und China.