Öl Ölpreise sind leicht gestiegen

12. Februar 2018 , aktualisiert 12. Februar 2018, 08:33 Uhr | Quelle: Handelsblatt Online

In der vergangenen Woche hatte der Rohölkurs um bis zu zehn Prozent nachgegeben. Auslöser waren starke Kursverluste an den internationalen Aktienmärkten. Am Montag haben sich die Rohstoffpreise nun wieder leicht erhöht.