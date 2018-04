Öl: Ölpreise sinken trotz Militärschlägen gegen Syrien

Nach Einschätzung von Beobachtern überwiegt am Markt nun wieder die Sorge einer zu starken Förderung in den USA. In der vergangenen Woche hatten die geopolitischen Risiken die Preise noch stark steigen lassen. So war der US-Ölpreis in den fünf Handelstagen bis zum vergangenen Freitag um mehr als acht Prozent nach oben gesprungen.